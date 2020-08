Sie beraten Angehörige in Gelsenkirchen-Buer: Christina Becker-Kaiser und Dieter Priebe.

Beratung Nach Corona-Pause: Patientenangehörige treffen sich in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Am kommenden Montag nimmt die Beratungsgruppe für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Gelsenkirchen wieder ihre Arbeit auf.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Treffen der Beratungsgruppe des Elisabeth-Krankenhauses in Gelsenkirchen in den vergangenen Monaten ausfallen. Jetzt wird die Reihe wieder aufgenommen.

Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen haben Sorgen, viele Fragen und Gesprächsbedarf – gerade jetzt, zu Zeiten von Corona, sind die Sorgen nicht weniger geworden. Dennoch konnten die Treffen der Beratungsgruppe, die das Elisabeth-Krankenhaus und der Nienhof e.V. bereits seit 1997 gemeinsam anbieten, aufgrund der Hygieneregeln in der letzten Zeit nicht stattfinden.

Am Montag findet das erste Treffen in Buer statt

Inzwischen konnten allerdings verschiedene Lockerungen umgesetzt werden. Christina Becker-Kaiser (Nienhof e.V.) und Dieter Priebe (Elisabeth-Krankenhaus Erle) freuen sich daher sehr, dass sie nun auch die Gruppenarbeit wieder aufnehmen können. Wie vor Corona laden sie zu regelmäßigen Treffen in die Räumlichkeiten des Nienhof e.V. an der Nienhofstraße 8 in Gelsenkirchen-Buer ein.

Das erste Treffen findet statt am kommenden Montag, 17. August, in der Zeit von 18.15 bis 19.45 Uhr. Weitere Termine sind der 31. August, der 14. September und der 28. September.

So viele Teilnehmer sind bei dem Treffen zugelassen

Wie bei anderen Veranstaltungen auch müssen die Besucher die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten und sich für ihre Teilnahme zuvor anmelden. Ansprechpartnerin für die Anmeldung ist Christina Becker-Kaiser. Die Teilnehmerzahl ist zunächst auf fünf Personen begrenzt. Sollte sich bei den telefonischen Anmeldungen eine größere Nachfrage ergeben, werden die Organisatoren auf andere Räumlichkeiten ausweichen und darüber zeitnah informieren.

Interessierte können sich unter dieser Nummer anmelden: 0209 379581.