Nach Clan-Tumulten: Syrer in Gelsenkirchen niedergestochen

Nach den Tumulten in Castrop-Rauxel und Essen ist in Gelsenkirchen ein Syrer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat bei der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht, hier sitzt er in Handschellen am Fahrbahnrand.

Gelsenkirchen-Altstadt. Nach den Clan-Tumulten in zwei Nachbarstädten ist in Gelsenkirchen ein Syrer niedergestochen worden. Diesem Verdacht geht die Polizei nach.

Nach den Tumulten in Castrop-Rauxel und Essen ist in Gelsenkirchen ein Syrer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Mann liegt im Krankenhaus, schwebt nach WAZ-Informationen aber nicht in Lebensgefahr.

Messerangriff auf Syrer in Gelsenkirchen: Polizei findet Schwerverletzten unweit des Tatorts

Der Angriff ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch, 21. Juni, gegen 20.55 Uhr auf der Vattmannstraße in der Gelsenkirchener Altstadt. Der 26-jährige Mann aus Halver ist von mehreren Männern in seinem Auto angegriffen und geschlagen worden. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die den unter anderem durch Messerstiche verletzten Mann in seinem Audi A2 an der Kirchstraße fanden – unweit des Tatortes. Nach einer Erstversorgung durch Zeugen und Einsatzkräfte Polizeibeamte brachten Rettungskräfte den 26-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Wir schließen einen Zusammenhang mit den Vorfällen und Essen und Castrop-Rauxel nicht aus“, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der räumlichen Nähe der Städte - Gelsenkirchen befindet sich praktisch zwischen Essen und Castrop-Rauxel – liegt diese Vermutung nahe.

Hintergrund: Am Donnerstag, 15. Juni, lieferten sich etwa 50 Personen in Castrop-Rauxel auf offener Straße eine Schlägerei, bewaffnet waren die Konfliktparteien mit Baseballschlägern, Messern, Macheten und Schlagstöcken. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums handelte es sich hauptsächlich um Männer aus dem türkisch-libanesischen und syrischen Milieu. Ein Streit unter Kindern ist der Massenschlägerei zuvor wohl vorangegangen.

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich dieser Mercedes AMG überschlagen. Hier wird er gerade aus dem Seitenstreifen geborgen. Foto: Justin Brosch

Am Freitag darauf hätten sich rund 60 Personen „offenbar zu einer Art ‘High Noon’“ getroffen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) es nannte. In den geparkten Autos hätten die Einsatzkräfte Waffen gefunden, darunter sogar eine Maschinenpistole. Lesetipp:Messerangriff in Gelsenkirchen: Stich in den Bauch

Am selben Abend ist es zu einer weiteren Massenschlägerei zwischen etwa 80 Personen vor einem syrischen Restaurant in der Essener City gekommen. Laut Polizei wahrscheinlich ein „Konflikt im Bereich der Clankriminalität“. Im Internet hätten sich die Beteiligten zuvor mit der Parole „Kommt nach Essen“ verabredet. Auch hier seien abermals viele Waffen sichergestellt worden.

Polizei Gelsenkirchen: Angreifer flüchten wohl in schwarzem BMW und Mercedes

Die Beamten stellten den Audi des Syrers sicher zur Sicherung von Spuren. Im Rahmen der Ermittlungen kontrollierten Polizeikräfte zahlreiche Kräfte Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes. Als die Beamten um 23.20 Uhr ein Auto auf der Florastraße anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer über die Autobahn 42 in Richtung Essen. Dort konnte der Mercedes AMG später nach einem Unfall ohne polizeiliche Beteiligung sichergestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Tatverdächtigen in zwei schwarzen Autos unterwegs, vermutlich in einem BMW und Mercedes.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen