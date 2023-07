Nach Brand in Gelsenkirchen: Haus vorerst unbewohnbar

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gelsenkirchen gekommen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gelsenkirchen gekommen. Das Haus ist nicht bewohnbar, Verletzte gab es keine.

Einfamilienhaus an der Hoster Poststraße stand in Flammen – hoher Sachschaden

Das Feuer ist nach Behördenangaben am Freitag, 21. Juli, gegen 17.40 Uhr im Obergeschoss des Hauses an der Poststraße im Stadtteil Horst ausgebrochen. Die Löscharbeiten erstreckten sich bis in die Nacht.

Während des Einsatzes wurden umliegende Straßen, wie zum Beispiel die Schloßstraße zwischen der Markenstraße und Industriestraße, zeitweise gesperrt. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wurde auch das Nachbarhaus geräumt. Durch den Brand wurden der Polizei zufolge glücklicherweise keine Menschen verletzt, es sei jedoch ein hoher Sachschaden entstanden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bei solchen Unglücken werden von den Einsatzkräften unter anderem Hotelgutscheine ausgegeben, wenn Betroffene nicht bei Freunden oder Verwandten kurzzeitig unterkommen können. Auch die Stadt sorgt für eine alternative Bleibe.

