Nach Brand: Gelsenkirchener Primark-Filiale geschlossen

Gelsenkirchen-Altstadt. Nach einem Brand ist die Primark-Filiale in der Gelsenkirchener City vorübergehend geschlossen. Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Das große Rolltor am Eingang ist heruntergelassen, immer mal wieder bleiben Menschen stehen und schauen durch die Schaufenster, an denen DIN-A4-Zettel hängen: „vorübergehend geschlossen“, steht darauf. An diesem Freitagmittag, 3. März, kann der Bekleidungsriese Primark keine Kundinnen und Kunden empfangen. Der Grund: In der Filiale an der Bahnhofstraße hat es am Donnerstagnachmittag, 2. März, gebrannt. Dabei sind zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Brand bei Primark: Store an der Gelsenkirchener Bahnhofstraße vorübergehend geschlossen

Gegen 16 Uhr habe der Brandmeldealarm in dem Geschäft ausgelöst, als es im ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung gab, heißt es seitens der Polizei. Durch die automatisch ausgelöste Sprinkleranlage konnte das Feuer jedoch weitestgehend gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr stoppte den Brand dann endgültig.

„Das Feuer konnte rasch gelöscht, größerer Schaden abgewendet werden. Die Mitarbeiter haben schnell reagiert und den Store umgehend geräumt. Niemand wurde schwer verletzt. Primark kooperiert mit den zuständigen Behörden vor Ort, um die Situation aufzuklären“, so eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage der Redaktion. Aller Voraussicht nach könne der Laden Anfang der Woche wieder eröffnet werden.

