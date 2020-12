Die Amokfahrt von Trier hat die Diskussion um Poller zum Schutz der Innenstädte/Einkaufsstraßen wieder befeuert. Polizei und Stadt Gelsenkirchen haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und sicherheitsrelevante Bereiche ausgemacht. An der Hochstraße in Buer und an der Ebertstraße in der Altstadt sind Poller installiert worden. Weitere Poller werden aber nicht folgen - das sind die Gründe.

„Derzeit sind keine weiteren Schutzbarrieren geplant“, sagt Stadtsprecher Martin Schulmann. Die Verwaltung begründet das damit, dass „absolute Sicherheit vor Terroranschlägen nicht gewährleistet werden kann“ und zudem damit, dass „der Wahrung des öffentlichen Raumes in ausgewogenem Maße Rechnung getragen werden muss“.

Standpunkt der Stadt Gelsenkirchen: Zusätzliche Poller erhöhen nicht die Sicherheit

Anders formuliert: Der Aufwand ist groß, der Nutzen aber nur gering. Die Poller an Ebert- und Hochstraße haben – die mobilen temporären Trucksperren für die Weihnachtsmärkte miteingerechnet – rund 200.000 Euro gekostet, der Eigenanteil der Stadt betrug dabei etwa ein Viertel.

Alle Zufahrtswege zu den Einkaufsmeilen in Buer und in der Altstadt mit festen oder versenkbaren Pollern abzusichern, würde ein Vielfaches kosten, dabei wäre das Mehr an Sicherheit fraglich. Denn wer kann es verhindern, dass ein Amokläufer sich eines Lieferwagens auf der Bahnhof- oder Hochstraße bemächtigt und dann das Fahrzeug als Waffe gegen die Passanten einsetzt?

Die Stadt hat in der Beschlussvorlage zum Thema Poller bereits im Oktober 2019 angeführt, dass eine Abriegelung mit Pollern zu erheblichen Problemen im Zentrum beider Innenstädte führen würde. Und zwar zu „weiträumigen Verlagerungen der Lieferverkehre“.

Denn nicht jedes Geschäft verfügt über eine rückwärtige Zufahrt. Womit die Versorgung der Bürger, die Attraktivität der Zentren und die Lebensqualität leiden würden, so die Argumentation der Stadt. Selbst versenkbaren Elementen, wie sie in Duisburg installiert wurden, erteilte die Verwaltung eine Absage. Begründung: Probleme bei der „Verwaltung und Kontrolle der daraus resultierenden Zugriffsberechtigungen“.

Poller an Ebert- und Hochstraße sind Ergebnis der Risiko-Analyse von Stadt und Polizei

Nach dem Terroranschlag in Barcelona am 17. August 2017 hatte das Innenministerium alle Polizeidienststellen des Landes aufgefordert, Kontakt mit den Kommunen aufzunehmen, um Sicherungsmaßnahmen für „hochfrequentierte Örtlichkeiten“ abzustimmen. Das Ergebnis der gemeinsamen Analyse von Stadt und Polizei sind in Gelsenkirchen die Poller an Ebert- und Hochstraße.

Beim Terroranschlag in Barcelona fuhr ein Attentäter mit einem Lieferwagen durch eine Menschenmenge auf der Promenade La Rambla im Zentrum. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mindestens 118 Menschen verletzt.

Bei der Amokfahrt in Münster lenkte am 7. April 2018 ein 48-Jähriger am Kiepenkerl-Denkmal im Zentrum von Münster einen Kleinbus in eine Gruppe von Menschen. Vier Menschen starben, mehr als 20 wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter erschoss sich anschließend selbst.