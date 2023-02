Nach Amok-Alarm: Das sagt Justiz zu den Ermittlungen

Gelsenkirchen. Die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck erhielt Amok-Drohungen. Es gibt einen Verdächtigen, so laufen die Ermittlungen.

Nach dem zweifachen Amok-Alarm an der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen (EGG) laufen die Ermittlungen. Zwar gibt es nach einer Razzia einen Tatverdächtigen, einen 24 Jahre alten Gelsenkirchener. Was die Ermittlungsergebnisse anbelangt, hält sich die zuständige Staatsanwaltschaft Essen bedeckt.

Staatsanwaltschaft nach Amokalarm in Gelsenkirchen: Beschuldigter bestreitet Vorwürfe

Wie Oberstaatsanwältin Anette Milk auf Anfrage am Donnerstag mitteilte, „bestreitet der Beschuldigte die Vorwürfe“. Die Ermittlungen dauerten weiter an. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen wurden Datenträger sichergestellt, die von den Ermittlern ausgewertet werden.

Ob und was in den Speichern von Mobiltelefon, Computer und Co. an Indizien oder Beweisen gefunden wurde, oder ob die Vorwürfe gegen den 24-Jährigen gar entkräftet werden konnten, darüber gibt es keine Auskunft von der Justizbehörde. Auch hinter der Motivlage steht demnach ein Fragezeichen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Die Qualität der Beweislage werden wir bei Abschluss der Ermittlungen bewerten“, erklärte Milk. „Bis dahin bitte ich um Verständnis, dass weitere Auskünfte nicht möglich sind.“

Über die Social Media-Kanäle der WAZ hatten diese Redaktion Anfragen erreicht, aus denen Sorgen sprachen, weil „Freunde auf die EGG gehen“. Nachgefragt wurden der Stand der Ermittlungen und das Strafmaß. Noch sind aber die Ermittlungen nicht abgeschlossen, auch wurde noch keine Anklage erhoben oder ein Prozess geführt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen