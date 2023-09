Mythos-Lauf bei Sommerhitze durch Gelsenkirchens Norden

Gelsenkirchen. 30 Läuferinnen und Läufer lassen sich von der Sommerhitze nicht schrecken. Der 20. Mythos-GElsen-Run führt auf schattenfreie Halden der Stadt.

„Durch den Hohen Norden“ lautete das Motto des 21. Mythos-GElsen-Runs, der auch bei hochsommerlichen Temperaturen durchgezogen wurde. „Sommer, Sonne, Kaktus hätte auch ganz gut gepasst“, meinte eine Teilnehmerin völlig durchgeschwitzt beim Zieleinlauf. Kurzum: Die versprochene Hitzeschlacht hielt, was der Wetterbericht versprochen hatte.

Erst ging es für die 30 Läuferinnen und Läufer der Sonne entgegen, den mächtigen K 401 – besser auch bekannt als Halde Rungenberg - hinauf. Im Anschluss folgte dann bei sengender Gluthitze und quälender Trockenheit eine läuferische Durststrecke durch das „Death Valley“, das Emschertal. Am Ende dann die Königsetappe, der Schlussanstieg zum mythischen MatterGEhörn, der Halde Oberscholven. Jenseits der Baumgrenze tauchte in der Ferne dann endlich das lang ersehnte Gipfelkreuz auf.

„Ich wusste gar nicht das es in Gelsen hochalpines Gebirge“, unkte der aus dem Münsterland extra angereiste Dominic, am Ende seiner Kräfte angelangt. Mit einem hochverdienten Zielbierchen in der Hand wurde ein Souvenir-Foto gemacht, dann ging es für alle flott wieder zurück zum heiß erwarteten Basketball-Finale.

Organisator Olivier Kruschinski, der wieder mitgelaufen ist, zog zufrieden Bilanz: „Gelsenkirchen hat sich mal wieder von seiner Toblerone-Seite gezeigt, es war mal wieder großartig und hat allen viel Spaß bereitet. Großer Dank und Glückauf gilt den treuen, lokalen Sponsoren, die auch die 20. Auflage dieses Laufes wieder einmal ermöglicht haben.“

