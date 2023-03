Mysteriöses Delikt: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Mittwochmorgen in Schalke. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Schalke. Nach einem Vorfall mit einem 14-jährigen Mädchen ermittelt die Polizei. Ort des Geschehens war an der Dresdener Straße/Liboriusstraße.

Für einen Vorfall am Mittwoch, 22. März, gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Dresdener Straße und Liboriusstraße sucht die Polizei Zeugen. Es soll sich um ein Sexualdelikt gehandelt haben, betroffen könnte ein 14-jährige Gelsenkirchenerin sein. Zum Schutz der Betroffenen gibt die Polizei keine detaillierteren Angaben, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt in der Nähe der Kreuzung waren.

Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen