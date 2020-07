Mutter mit Kindern auf Diebeszug: Zeuge vereitelt Tat

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag, 25. Juli, in einem Geschäft in Gelsenkirchen einen Trickdiebstahl vereitelt. Der Angestellte wurde abgelenkt, währenddessen griff ein Kind in die Kasse und stahl Bargeld. Verantworten muss sich nun eine Mutter mit drei Kindern - das Jugendamt ist eingeschaltet.

Ein Kind greift in die Kasse und stiehlt Bargeld

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Samstag gegen 13.39 Uhr in einem Geschäft an der Bochumer Straße im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf. Eine Mutter mit drei jugendlichen Kindern betrat das Ladenlokal. Drei von ihnen verwickelten den Angestellten in ein Verkaufsgespräch, währenddessen griff eines der Kinder in die Kasse und stahl Bargeld.

Zeuge lässt Trickdiebstahl auffliegen, Mutter und Tochter festgehalten

Ein Zeuge hatte den Beutezug allerdings beobachtet, ihm und dem Angestellten gelang es, die Mutter und ihre Tochter festzuhalten. Die beiden Jungen, wahrscheinlich ihre Söhne, flüchteten und warfen dabei Teil des erbeuteten Geldes weg. Sie alle erwartet nun ein Strafverfahren, das Jugendamt ist eingeschaltet.