Mutmaßliche Taschendiebin in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen-Altstadt. Weil sich zwei Kundinnen und auch eine Angestellte in den Weg stellten, ist die Flucht einer Taschendiebin in Gelsenkirchen vereitelt worden.

Eine mutmaßliche Diebin hat die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 30. November, vorläufig festgenommen. Der Beutezug der 23-jährigen Frau ohne festen Wohnsitz endete, weil Kundinnen und eine Angestellte sie ertappten und festhielten.

Kundin berichtet Gelsenkirchener Polizisten von einem weiteren Diebstahl

Nach Polizeiangaben hielten sich zwei Kundinnen (33, 38) am Montag gegen 13.20 Uhr in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße auf. Die 38-Jährige bemerkte, wie sich die 23-Jährige Taschendiebin an ihrer Tasche zu schaffen machte und rief um Hilfe. Die Ertappte trat darauf die Flucht an, konnte aber von beiden Kundinnen und einer Angestellten gestoppt werden.

Kurz nach Eintreffen der alarmierten Polizisten meldete sich eine weitere Kundin. Ihr wurde in dem Kaufhaus eine Geldbörse gestohlen. Bei der polizeibekannten Verdächtigen wurden tatrelevante Beweismittel aufgefunden. Sie kam daher mit auf die Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.