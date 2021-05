Mutiges Zebra-Fohlen erkundet ab sofort die „Zoom“-Savanne

Noch namenlos ist das Zebra-Fohlen, das am vergangenen Montag in der Gelsenkirchener „Zoom“-Erlebniswelt geboren wurde.

Gelsenkirchen. Nachwuchs in der Gelsenkirchener „Zoom“-Erlebniswelt. Das noch namenlose Zebrafohlen zeigt sich in seinen ersten Lebenstagen als besonders mutig.

In der „Zoom“-Erlebniswelt ist am Montag ein Zebrafohlen zur Welt gekommen. Die Tierpfleger fanden das Jungtier am frühen Morgen wohlauf im Stall. Der kleine Hengst ist der Sohn von Zebra Sambesi und Farida.

Laut dem „Zoom“-Team ist Sambesi als Leithengst Anführer der Gruppe, die insgesamt fünf Stuten umfasst. Ein sechste Stute ist seine Tochter Fine, die in den nächsten Wochen in eine andere zoologische Einrichtung wechseln wird. Um Inzucht zu vermeiden, wird die junge Zebrastute abgegeben, bevor sie geschlechtsreif wird.

Ein Name für den kleinen Zebra-Hengst muss noch gefunden werden

Mutter Farida ist die Lieblingsstute von Sambesi. Als erfahrene Mutter kümmert sie sich vorbildlich um ihr Junges. Maximal ein Fohlen bekommen Zebras im Jahr – und das auch nicht jedes Jahr. Die erste Woche bleibt das Jungtier noch viel im Stall und lernt nach und nach das großzügige Außengelände kennen.

Wenn das Wetter wie vorhergesagt sehr schön werden sollte, ist der Kleine voraussichtlich am Wochenende erstmals auf der Savanne zu sehen. Seine Tierpfleger beschreiben ihn als mutig, denn er versteckt sich nicht sofort hinter seiner Mutter, wenn sie auf ihn zugehen.

In den nächsten Tagen vergeben sie einen Namen für den kleinen Hengst. Der Anfangsbuchstabe steht zumindest schon fest: ein „S“ – so wie bei Vater Sambesi.

