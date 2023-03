Mutige Gelsenkirchener wehren sich gegen jugendliche Räuber

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Zwei Jugendliche stehlen einer Gelsenkirchenerin die Handtasche: Die kann sich aber mit Hilfe eines Zeugen erfolgreich zur Wehr setzen.

In Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen haben zwei Jugendliche eine Handtasche geraubt: Weil aber sowohl die Beraubte als auch ein weiterer Gelsenkirchener Courage zeigten, konnten die Täter gefasst werden.

Die 52-jährige Frau stand am vergangenen Donnerstag gegen 17.40 Uhr mit ihrem Rad an der Haltestelle Oskarstraße und unterhielt sich, als sie bemerkte, wie zwei Jugendliche, die zuvor noch neben ihr standen, plötzlich wegrannten. Umgehend warf die Gelsenkirchenerin einen Blick in ihren Fahrradkorb und bemerkte, dass ihre Handtasche fehlte.

Gelsenkirchenerin verfolgt die Räuber auf ihrem E-Bike

Die 52-Jährige setzte sich auf ihr E-Bike und fuhr den Jugendlichen hinterher. In einer Sackgasse kam das Duo nicht weiter, woraufhin einer der beiden die Frau mit einem spitzen Gegenstand bedrohte. Davon unbeirrt, ergriff die 52-Jährige den anderen Jungen, der ihre Handtasche hielt. Der konnte sich allerdings losreißen und die beiden Jugendlichen flüchteten erneut.

Die Frau macht lautstark auf das Diebesduo aufmerksam, was ein 34 Jahre alter Autofahrer auf der Bulmker Straße registrierte. Der Gelsenkirchener fuhr dem Duo hinterher und konnte es schließlich auf der Irmgardstraße stoppen. Er und die 52-Jährige entrissen den beiden die Handtasche sowie die Geldbörse, bevor die Jugendlichen erneut flüchten konnten.

Dank Zeugenhinweisen konnten die beiden Tatverdächtigen, zwei 14 und 15 Jahre alte Gelsenkirchener, bereits ermittelt werden.

