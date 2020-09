Musiktheater im Revier sucht Mitstreiter für Theaterprojekt

Regisseur Volker Lösch sucht Mitstreiter für sein neues Theaterprojekt am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier.

Das Musiktheater im Revier (MiR) sucht interessierte Mitspieler, die bei einer für den Sommer 2021 geplanten Produktion mit auf der Bühne stehen möchten. Die Realisierung des Stückes verantwortet der politische Theatermacher und Regisseur Volker Lösch. Es beschäftigt sich mit dem Thema „Arbeit in Gelsenkirchen“, was sie war und was sie heute noch ist.

Damit angesprochen werden sollen Menschen, die gerne singen, musizieren, Musik hören, Lust aufs Theaterspielen mit Profis haben, aber auch solche, die bereits Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und/oder Armut sammeln mussten und nun davon erzählen wollen. Ein erstes Casting und Kennenlernen soll im Oktober stattfinden. Die Proben sind für den Früh- und Spätsommer 2021 angesetzt. Kontakt: mitmachen@musiktheater-im-revier.de oder 0178/14 91 863.