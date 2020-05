Musiktheater Gelsenkirchen zeigt zweiteilige „Perlenfischer“

Gelsenkirchen-Altstadt. Das Gelsenkirchener Musiktheater zeigt Bizets Perlenfischer an zwei Abenden im Stream auf MiR.Alternativ. Das Angebot richtet sich auch an Blinde.

Operngenuss im Netz offeriert das Musiktheater im Revier. Bizets „Perlenfischer“, ein Repertoire-Highlight des Ensembles, wird „als inklusiver Stream“ angekündigt. Die Hör-Oper mit Audiodeskription bietet Blinden oder Menschen mit Sehbeeinträchtigung, einen Eindruck des Gezeigten zubekommen, ohne dass der Hörgenuss leidet.

Die Aufnahme dieser Produktion wird nun in zwei Teilen gezeigt

In dieser Oper treffen die Freunde Zurga und Nadir nach langer Zeit bei den Perlenfischern aufeinander. Beide haben einst dieselbe Frau, Leïla, geliebt und im Interesse ihrer Freundschaft dieser Liebe abgeschworen. Nun bricht der Konflikt um die Frau wieder auf: Dies ist die Grundkonstellation, aus der der Komponist Georges Bizet, später bekannt durch die Oper „Carmen“, eine großen romantische Oper schuf, die erstmals seine ganze musikalische Kunst in Melodie, Farbe und Atmosphäre und der dramatischen Entwicklung tiefer, menschlicher Konflikte offenbarte.

Regisseur Manuel Schmitt erhielt für diese Inszenierung den Theaterpreis des MiR

Manuel Schmitt inszenierte die Oper „Die Perlenfischer" im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

„Die Perlenfischer“ oder im Original „Les pêcheurs de perles“ feierte in der Spielzeit 2018/19 am Musiktheater im Revier große Erfolge. 2019 erhielt Regisseur Manuel Schmitt für diese Inszenierung den Theaterpreis des MiR. Als ganzbesonderer Stream wird eine Aufnahme dieser Produktion nun in zwei Teilen am 29. Mai (90 Minuten lang) und am 5. Juni (30 Minuten) jeweils um 19.30 Uhr auf MiR.Alternativ gezeigt – mit Audiodeskription. Die Aufnahme bleibt dort eine Woche lang abrufbar.

Info: www.musiktheater-im-revier.de