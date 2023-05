Musiktheater Gelsenkirchen: Opern-Raritäten im Doppelpack

Gelsenkirchen. Doppelten Genuss für ausgewiesene Opern-Fans bietet das Gelsenkirchener Musiktheater an zwei Wochenende. Es geht um zwei musikalische Raritäten.

Anspruchsvolle Opernkost im Doppelpack bietet das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier Besuchern an zwei Wochenenden: Am Freitag/Samstag 12. und 13. Mai sowie am Samstag und Sonntag 3./4. Juni sind im Gelsenkirchener Haus jeweils zwei in ganz Europa aktuell nicht aufgeführte Werke zu sehen und hören. Zur Aufführung kommen Benjamin Brittens „Billy Budd“ sowie „Bernarda Albas Haus“ des zeitgenössischen Komponisten Aribert Reimann.

Literarische Vorlagen von Melville und Garcia Lorca

In beiden Stücken geht es um soziale Verwerfungen, die entstehen, wenn Menschen in einer Situation eingeschlossen und ihrer individuellen Freiheiten beraubt aufeinander geworfen sind. In Billy Budd nach dem Roman von Herman Melville (Moby Dick) sind es ausschließlich Männer auf einem britischen Kriegsschiff. In Reimanns hochgelobter Vertonung von Federico García Lorcas Drama „Bernarda Albas Haus“ sind es Frauen in einem Familienverbund, die von Hausherrin Bernarda Alba im Haus eingeschlossen werden. Bei Britten ein monumentales Kriegsgemälde, bei Reimann ein klaustrophobischer Psychothriller.

Für die Aufführungen hat das Musiktheater auch hochkarätige Gast-Sängerinnen verpflichtet, wie die Sopranistin Sabine Hogrefe, und als Schauspielerin in „Bernarda Albas Haus“ Mechthild Großmann. Regie in dieser Inszenierung führt Dietrich W. Hilsdorf, bei Billy Budd ist es MiR-Intendant Michael Schulz.

Karten für den außergewöhnlichen Doppelschlag gibt es ab 15 Euro je Aufführung an der Theaterkasse unter 0209 4097200 oder online unter musiktheater-im-revier.de

