Musikerin Annie Bloch lockt am Freitag ins „Wohnzimmer GE“

Sängerin Annie Bloch tritt am Freitag, 16. Juli, im „Wohnzimmer GE“ in Gelsenkirchen-Schalke auf. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei.

Gelsenkirchen. Musikerin Annie Bloch will bei ihrem Konzert am 16. Juli im „Wohnzimmer GE“ in Gelsenkirchen Songs mit deutsch-irischen Einflüssen präsentieren.

Im „Wohnzimmer GE“ an der Wilhelminenstraße in Schalke steigt an diesem Freitag, 16. Juli, ab 20 Uhr im Rahmen der Reihe „WZ Live“ ein Open-Air-Konzert mit Annie Bloch. Die klassisch ausgebildete Organistin und autodidaktische Gitarristin wird dort Songs aus ihren beiden bisher erschienen Alben präsentieren.

Annie Bloch ist im niedersächsischen Diepholz aufgewachsen und hat im irischen Cork Musik und Literatur studiert. Ihre Songs bewegen sich laut Veranstalter „in einem Raum elektrischer Anspannung zwischen schwebender Leichtigkeit und gefühlvoller Annäherung“.

Kein Negativtestnachweis und keine Reservierung nötig

Ihr Debüt-Album „In Between“, das sie mit nur 18 Jahren fast vollständig in ihrem Zimmer schrieb und produzierte, ist genauso spannend wie die zweite Platte „Floors“, das sie in einer Scheune mit einer speziell dafür zusammengestellten, zehnköpfigen Band aufgenommen hat. Neben den deutsch-irischen Einflüssen finden sich auch San Francisco, das verschneite Montreal und die rauen Färöer Inseln in den Songs wieder.

Laut aktuell gültiger Corona-Schutzverordnung ist derzeit kein Negativtestnachweis und keine Reservierung nötig. Eine Maskenpflicht gilt nur im geschlossenen Raum; nicht aber im Freien. Fest eingeteilte Sitzplätze und Datenerfassung zwecks Rückverfolgbarkeit sind vorgeschrieben. Der Eintritt ist frei, um Hutspenden wird gebeten. Einlass: ab 19 Uhr. Mehr Infos: facebook.com/annieblochmusic.

