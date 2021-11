Müllberge und Manipulation: EU-Südost Team wieder unterwegs

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen wurden wieder Schrottimmobilien kontrolliert. Die Verstöße reichen von manipulierten Stromanlagen bis illegalen Kfz-Werkstätten.

Müllberge, Verkehrsbehinderungen und gefährliche Manipulation an Stromanlagen: Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat nach Hinweisen aus der Nachbarschaft und aufgrund eigener Erkenntnisse am Donnerstag (18. November) Schrottimmobilien in der Walpurgisstraße, Küppersbuschstraße, Tannenbergstraße sowie Ringstraße überprüft – und in den Problemhäusern zahlreiche Verstöße festgestellt.

In vier Häusern wurden von insgesamt 106 gemeldeten Personen 57 Personen angetroffen. Von Amts wegen können insgesamt 18 Personen abgemeldet werden.

Kontrollen in Gelsenkirchen: Massive Manipulation an einer Elektroanlage

In der Dachgeschosswohnung eines Hauses an der Küppersbuschstraße wurde nach Angaben der Stadt ein Kochbereich vorgefunden, der gefährlich mit Gas betrieben wurde. Zwei Gasflaschen wurden sichergestellt, der weitere Betrieb wurde untersagt. Wegen „massiver Manipulation an der Elektroanlage“ wurde das gesamte, von Feuchtigkeitsschäden zerfressene Gebäude vom Stromnetz getrennt.

Auf dem Hinterhof wurden Bauschutt, Sperrmüll sowie weitere 15.000 Liter Müll gefunden. Gelsendienste wird den Vermieter schriftlich zur Beseitigung auffordern. Außerdem wurden zwei Autos abgeschleppt, die vor dem Gebäude den Verkehr behinderten.

Interventionsteam EU-Ost findet illegale Kfz-Werkstatt in der Walpurgisstraße

An der Walpurgisstraße kam es unter anderem zu Meldeversäumnissen und illegaler Wohnraumnutzung. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, weil sie den Verkehr zu sehr behinderten. Auch ein Stromzähler wurde wegen Zahlungsrückständen ausgebaut.

Durch Anwohner wurden die Dienstkräfte auf eine Hinterhofwerkstatt hingewiesen, wo sich eine illegale Kfz-Werkstatt befand. Auffällig war nach Angaben der Stadt, dass im unmittelbaren Umfeld eine Vielzahl von Fahrzeugen ohne Kennzeichen abgestellt wurden. Das Kennzeichen eines Trailers führte schließlich zu der Adresse des Halters.

In einem Haus an der Tannenbergstraße wurden Feuchtigkeitsschäden im gesamten Gebäude, eine defekte Heizung und eine defekte Toilettenanlage bemängelt. Neben der defekten Haustür ist die Klingelanlage nicht funktionstüchtig. Zwei Wohneinheiten wurden ohne Genehmigung zusammengelegt. Auch hier wird der Vermieter zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Und auch hier musste ein Auto abgeschleppt werden.

Aufgrund einer gefährlichen Verkabelung im Dachgeschoss hat der Ordnungsdienst eine Kabeltrommel sichergestellt. Gegen den Mieter wird wegen Gefährdung seiner Mitmieter ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gestohlene Kennzeichen in einem Mercedez

In der angrenzenden Grillostraße wurden durch die Polizei an einem Mercedes gestohlene Kennzeichen sichergestellt. Wegen Kennzeichenmissbrauchs wird durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Anschluss an die drei Objekte hat auf Wunsch der Kripo eine melderechtliche Kontrolle in einem Haus an der Ringstraße stattgefunden. Insgesamt können vier Personen von Amtswegen abgemeldet werden.

