„Mr. Chicken“ bringt Eko Fresh im August nach Gelsenkirchen

Der deutsche Rapper Eko Fresh soll am Samstag, 19. August, ein Gratis-Konzert in Gelsenkirchen spielen.

Gelsenkirchen. „Mr. Chicken“ feiert 2023 sein 25-jähriges Bestehen. Zur Jubiläumsparty des Gelsenkirchener Unternehmens wird auch der Rapper Eko Fresh erwartet.

Musikfans, aufgepasst: Eko Fresh tritt bald in Gelsenkirchen auf. Am Samstag, 19. August, ist der deutsche Rapper der Star-Gast bei der Jubiläumsparty von Mr. Chicken. Das Gastronomie-Unternehmen mit Hauptsitz an der Dessauerstraße feiert 2023 sein 25-jähriges Bestehen. Und aus diesem Anlass wollen die Inhaber gemeinsam mit ihrer Belegschaft, ihrer Kundschaft, aber auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ein großes Fest auf dem Firmengelände in Ückendorf steigen lassen.

Auch Sängerin Elif Batman soll neben Eko Fresh in Gelsenkirchen auftreten

Besonders erfreulich: Das Motto an diesem Sommer-Samstag im August lautet „Umsonst und draußen“. Das Familienunternehmen hat neben Deutschrap-Star Eko Fresh auch die Sängerin Elif Batman für einen Auftritt verpflichtet, die durch die TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Neben dem Bühnenprogramm soll es aber zahlreiche kulinarische Angebote, eine Tombola und Attraktionen für Kinder geben, kündigten die Gastgeber an.

Firmengründer Erhan Baz will diesen Tag aber auch nutzen, um sein Unternehmen möglichst vielen jungen Menschen als möglichen künftigen Arbeitgeber vorzustellen. „Wir haben seit unserer Gründung knapp 60 Auszubildende zu Fachkräften ausgebildet“, sagt er. Derzeit will er neun weitere offene Azubi-Stellen besetzen. Perspektivisch könnte dieser neue Nachwuchs auch ein Teil der Belegschaft werden, die momentan 162 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst.

Der Erlös dieser Party soll laut Unternehmens-Chef Baz den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zugutekommen.

