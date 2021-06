Motorradverkauf: Gelsenkirchener (81) prallt gegen Tor

Schwere Verletzung bei einem Verkaufsgespräch am Dienstag, 8. Juni, in Gelsenkirchen: Der Verkäufer (81) prallte bei der Vorführung eines Motorrads gegen ein Tor.

Gelsenkirchen-Buer. Schwere Verletzung bei einem Verkaufsgespräch in Gelsenkirchen: Der Verkäufer (81) prallte bei der Vorführung eines Motorrads gegen ein Tor.

Ein 81 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag, 8. Juni, in Gelsenkirchen bei einem Unfall auf der Straße Am Erlsberg in Buer schwer verletzt worden. Der Senior hatte ein Motorrad vorgeführt.

Suche nach der Unfallursache: Defekt, Fahrfehler oder ein Notfall

ach Angaben der Polizei alarmierte ein 35 Jahre alter Düsseldorfer um 11.36 Uhr die Rettungskräfte, nachdem der Senior im Rahmen eines Verkaufsgespräches das Motorrad hatte präsentieren wollen und gegen ein Garagentor geprallt war.

Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, gehen in alle Richtungen. Untersucht wird, ob ein medizinischer Notfall vorlag, ein Fahrfehler oder etwa ein technischer Defekt.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen