Motorradunfall Motorradunfall: Biker stationär in Klinik, 4000 Euro Schaden

Ein Verletzter und 4000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Motorrad und einem abbiegenden Auto in Gelsenkirchen.

Nach Polizeiangaben musste ein 49-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 3. Juni, in stationäre Behandlung in einem Krankenhaus. Die Kollision ereignete sich auf der Kreuzung Florastraße/Hüller Straße/Erlenbruch.

Der Gelsenkirchener war laut Behörde gegen elf Uhr mit seiner Suzuki auf dem Erlenbruch unterwegs und wollte seine Fahrt auf der Hüller Straße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kradfahrer mit dem Mazda eines 59-Jährigen. Der Autofahrer aus Gelsenkirchen befand sich auf der Hüller Straße und wollte gerade nach links auf die Florastraße in Richtung Herne abbiegen.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4000 Euro.

