Motorradfahrer überholt auf einem Rad: Verletzt nach Sturz

Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Motorradfahrer aus Gelsenkirchen am vergangenen Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gelsenkirchen. Ein Motorradfahrer überholte am Samstag in Gelsenkirchen-Erle ein Auto auf einem Rad, prallte dabei gegen ein Schild und wurde schwer verletzt.

Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Erle: Laut Polizei Gelsenkirchen war der 47-jährige Mann auf seiner Maschine am vergangenen Samstag um 18.35 Uhr auf der Horster Straße unterwegs und wollte dann auf der Emil-Zimmermann-Allee weiter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Rettungswagen bringt Motorradfahrer aus Gelsenkirchen ins Krankenhaus

An der Einmündung zur Straße Am Schiffersberg beschleunigte er sein Motorrad und überholte laut Zeugen lediglich auf dem Hinterrad fahrend einen Wagen, der auf der Emil-Zimmermann-Allee in dieselbe Richtung fuhr. Der 47-Jährige kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Emil-Zimmermann-Allee im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.