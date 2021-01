Motorrad-Unfall: Polizei folgt neuer Spur nach Ursache

Nach dem Unfall auf der A2 in Gelsenkirchen am Montag, 18. Januar, verfolgt die Polizei bei der Ursachensuche eine neue Spur. Der Motorradfahrer ist außer Lebensgefahr.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der 18-jährige Motorradfahrer, der bei einem Unfall am Montag, 18. Januar, in Gelsenkirchen schwerstverletzt worden ist, ist nach Angaben der Polizei "außer Lebensgefahr". Auf der Suche nach der Unfallursache verfolgen die Ermittler jetzt aber eine neue Spur.

Autobahnpolizei: Kein Ausweichmanöver wegen Gegenstand auf der Fahrbahn

Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der 18-jährige Motorradfahrer aus Mülheim an der Ruhr am Montag um 6.37 Uhr auf der A2 nicht einem Gegenstand auf der Fahrbahn auswich und gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Gegenstand ist laut Polizei "aus einem Pkw geschleudert worden, der in den Unfall verwickelt war".

Autobahnpolizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden

Der Gegenstand sei damit als Ursache für den Sturz des 18-Jährigen auf der Fahrbahn auszuschließen, teilt die zuständige Autobahnpolizei Münster weiter mit. Eventuell sind Verkehrsteilnehmer dem Kradfahrer nach seinem Sturz bereits ausgewichen, bevor es zur Kollision mit dem Auto kam oder sie haben den Unfallhergang beobachtet.

Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 2750 bei der Münsteraner Polizei zu melden.

