Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte ein brennendes Auto in der Gelsenkirchener Altstadt.

Polizei & Feuerwehr Motorblock in Flammen: Auto in Gelsenkirchen ausgebrannt

Gelsenkirchen. Bei einem Autobrand in Gelsenkirchen entstand hoher Sachschaden, es gab aber keine Verletzten. Das ist bisher zu dem Vorfall bekannt.

Feuer in der Altstadt: Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Auto auf der Florastraße in Brand geraten. Als alarmierte Streifenbeamte vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr den Wagen bereits gelöscht.

Der Fahrer des brennenden Wagens alarmierte selbst die Feuerwehr

Der Fahrer (28) aus Gelsenkirchen schilderte laut Polizei Gelsenkirchen, dass er mit seinem Auto an der Kreuzung Florastraße/Ecke Bismarckstraße stand, als plötzlich starker Rauch aus der Motorhaube kam. Er verließ daraufhin direkt das Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr.

Als diese eintraf, stand bereits der gesamte Motorblock in Flammen. Während der Löscharbeiten war die Florastraße in Richtung Herne gesperrt. Im Anschluss wurde das Auto abgeschleppt. Die Fahrbahnoberfläche wurde durch den Brand beschädigt. Es gab aber keine Verletzten.

