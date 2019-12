Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Monatelang nicht zu Hause

Immer wieder touren die „Hell Riders“ durch Europa, sind monatelang nicht in der kolumbianischen Heimat. Seit vielen Jahren gastieren sie auch in einem Weihnachtszirkus. In Gelsenkirchen aber sind sie zum ersten Mal dabei.

Nach der letzten Vorstellung im Revierpark Nienhausen haben auch die sechs Artisten Winterpause. Rund einen Monat lang haben sie frei. Die meisten von ihnen fahren dann über den großen Teich zu ihren Familien.