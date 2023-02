Möglicher Bombenfund: 470 Gelsenkirchener sind betroffen

Sollte sich der Verdacht auf einen Bombenfund in Gelsenkirchen erhärten, müssen alle Bewohner in dem grünen Bereich ihre Häuser am Donnerstag, 16. Februar, bis spätestens 14 Uhr verlassen haben.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen steht am Donnerstag vermutlich eine Bombenentschärfung bevor: Der Verdacht auf einen Blindgänger-Fund hat sich erhärtet.

In Bulmke-Hüllen hat sich am Mittwoch der Verdacht auf den Fund einer Bombe erhärtet. Das teilte die Stadt Gelsenkirchen mit. Der Blindgänger soll im Bereich der Kleingartenanlage an der Florastraße im Boden liegen. Daher wird am Donnerstag, 16. Februar, voraussichtlich eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt und entschärft werden müssen.

Sammelstelle wird im Schalker Gymnasium eingerichtet

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen bis spätestens 14 Uhr alle Häuser in der Evakuierungszone evakuiert werden. Betroffen sind Teile der Bulmker Straße, Florastraße, Gabelskamp, Hohenstauffenallee, Küpershof und Ravenbusch. Die Entschärfung selbst ist für 15.30 Uhr vorgesehen. Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes verteilten bereits am Mittwoch Info-Blätter an die rund 470 betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner.

Während der Entschärfung werden weitere Straßen und Zuwegungen im Umkreis des Gefahrenbereichs gesperrt, kündigte die Stadt an. Eine Sammelstelle für betroffene Anwohnerinnen und Anwohner wird im Schalker Gymnasium (Liboriusstraße 103) eingerichtet. Dort muss laut Stadt „zum Schutz vor dem Corona-Virus eine FFP2-Maske getragen werden“.

Für bettlägerige und eingeschränkte Personen gibt es einen Hilfsdienst

Körperlich eingeschränkte oder bettlägerige Personen können auf Wunsch einen Hilfsdienst in Anspruch nehmen. Betroffene wenden sich an die Rufnummer: 0209 19 222 und sollten angeben, ob sie sitzend oder liegend transportiert werden müssen oder lediglich mobilitätseingeschränkt sind. Die Leitstelle des Ordnungsamtes (0209 169 3000) steht für Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern zur Verfügung.

Da die vermutete Bombe in rund vier Metern Tiefe liegt, wird vor Donnerstag gegen 12 Uhr nicht mit einem Ergebnis der Ausgrabung gerechnet. Wenn es sich um einen Blindgänger mit Zünder handelt, wird dieser unmittelbar entschärft. Sollte sich der Verdacht nicht bestätigen, informiert die Stadt über die ihre Internetseite sowie Facebook und Twitter. Außerdem wird auch ein Lautsprecherwagen zur Information eingesetzt.

