SPD Gelsenkirchen: Etatkürzung träfe Hartz IV-Bezieher hart

Gelsenkirchen. Die Empörung ist groß: Die SPD Gelsenkirchen kritisiert die Etat-Pläne von Bundesfinanzminister Lindner. Er gefährde den Sozialen Arbeitsmarkt.

Auf mögliche Kürzungen im Sozialbudget für den Sozialen Arbeitsmarkt reagiert die Gelsenkirchener SPD. Parteichef Markus Töns, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages betont: „Der Soziale Arbeitsmarkt ist ein Erfolgsmodell. In Deutschland, im Ruhrgebiet und in Gelsenkirchen. Es lässt tief blicken, wenn dem Bundesfinanzminister Linder die Schwarze Null im Haushalt wichtiger ist als eine adäquate Ausstattung des sozialen Arbeitsmarktes.“ Der Vorschlag sei natürlich nicht mit der SPD in der Bundesregierung abgestimmt, so Töns. „Auch Herrn Linder dürfte bewusst sein, welche Antwort er von unseren SPD-Ministern für einen solchen Vorschlag bekommen hätte: ein klares Nein!“

Auch Lutz Dworzak, Vorsitzender des Ausschuss für Arbeit und Soziales in Gelsenkirchen, ist empört: „Die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen ist insbesondere für eine Stadt wie Gelsenkirchen elementar. An dieser Stelle den Rotstift anzusetzen ist unsozial und ein Schritt in die absolut falsche Richtung, der langfristig katastrophale Folgen hätte.“

„Den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit haben wir in Gelsenkirchen immer parteiübergreifend geführt“, betont der Stadtverordnete. „Die Etablierung eines sozialen Arbeitsmarktes, der auch aus dem Gelsenkirchener Appell gewachsen ist, gibt vielen Menschen in unserer Stadt neue Perspektiven. Wir erwarten ganz klar, dass dieser gemeinsame Weg nicht verlassen wird.“ Es liege nun auch an den Gelsenkirchener Liberalen, Druck auf den eigenen Finanzminister auszuüben. Hier sei auch Justizminister Marco Buschmann als Gelsenkirchener Parteivorsitzender und wichtige Stimme der FDP in Berlin gefragt.

