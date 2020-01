Modern Talking verkaufte über 42 Millionen Tonträger

„Modern Talking“, dahinter verbarg sich das Duo Dieter Bohlen und Thomas Anders. Ihnen gelang es als einzigem deutschen Act, mit fünf Titeln in Folge auf Platz eins der Single-Charts zu landen. Der Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ verkaufte sich sechs Millionen Mal. Die Band verkaufte mehr als 42 Millionen Tonträger.

Für mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger weltweit bekam Dieter Bohlen 1994 eine Auszeichnung, 1998 wird er als erfolgreichster Künstler in Russland geehrt. Über 400 Edelmetallauszeichnungen schmücken seine Wände, davon mehr als 200 für „Modern Talking“. 1987 trennte sich das Duo und ging musikalisch eigene Wege.