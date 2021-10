Mitten in Gelsenkirchen-Buer: Überfall mit Gaspistole

Gelsenkirchen-Buer. Ein 46-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen-Buer überfallen worden. Die Täter schossen mit einer Gaspistole auf den Mann.

Opfer eines Überfalls ist am Dienstag ein 46-jähriger Mann in Gelsenkirchen-Buer geworden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas über die Tat sagen können.

Der 46-Jährige war am Dienstag in einem Park an der Hochstraße in Höhe der Beisenstraße unterwegs. Dort kamen drei Jugendliche auf ihn zu – einer von ihnen schoss mit einer Gaspistole auf den Mann, verfehlte ihn aber. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die drei Gesuchten sind 16 bis 18 Jahre alt, hatten kurze, schwarze Haare und trugen Jogginghosen und Sneaker. Zwei der Tatverdächtigen waren mit schwarzen Daunenjacken bekleidet, der dritte mit einer weißen Daunenjacke.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0209 365-7512 oder 0209 365-8240 entgegen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen