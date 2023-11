Die Polizei in Gelsenkirchen sucht einen Mann, der am Freitagabend einen Supermarkt mit einer Schusswaffe überfallen hat (Symbolbild).

Zeugen gesucht Mit Schusswaffe: Mann überfällt Supermarkt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Mit einer Schusswaffe hat ein Mann am Freitagabend einen Supermarkt in Gelsenkirchen überfallen. Er konnte mit dem Bargeld flüchten.

Ein maskierter Mann hat am späten Freitagabend, 10. November, einen Supermarkt in Gelsenkirchen mit einer Schusswaffe überfallen. Wie die Polizei mitteilte, stürmte der Mann gegen 21.56 Uhr den Supermarkt an der Steeler Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei habe er die Mitarbeiter mit einem schwarzen Trommelrevolver bedroht.

Die Angestellten übergaben dem Räuber laut Polizei das Bargeld, der daraufhin in Richtung des nahegelegenen Gewerbegebietes flüchtete. Zur Höhe der Tatbeute kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Supermarkt in Gelsenkirchen-Rotthausen überfallen – Zeugen beschreiben Täter

Der unbekannte Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 Meter groß, männlich, normale Statur. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine schwarze Hose, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Nike-Turnschuhe, eine schwarze Skimaske, schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Umhängetasche getragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

