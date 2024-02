Mit ÖPNV zur WH: Das wünschen sich Gelsenkirchens Studenten

Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen: Die Studierenden wünschen sich eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Gelsenkirchen Die Westfälische Hochschule ist nicht sonderlich gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden: Das sagen zumindest Studierende und Mitarbeiter.

Die Westfälische Hochschule liegt zwar in Gelsenkirchen – aber doch eher am Rand der Stadt statt mittendrin. Zu Fuß kommen also die allerwenigsten Studentinnen und Studenten zu ihrer Uni. Doch wie genau reisen Studierende und Beschäftigte der Hochschule Tag für Tag an? Das wollte die WH jetzt genau wissen und hat das Mobilitätsverhalten mithilfe einer Umfrage analysiert. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Insgesamt hatten 1113 Personen an der Umfrage teilgenommen, und zwar an allen drei Standorten der WH in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bocholt. Zentrale Frage war, mit welchem Verkehrsmittel sie den Weg zu ihrem Hochschulstandort zurücklegten. Dabei stellte sich heraus, dass das Privatauto immer noch das mit Abstand am meisten genutzte Verkehrsmittel ist: 64 Prozent kommen mit dem Pkw, 13,6 Prozent nutzten das Fahrrad, während 7,3 Prozent vorwiegend den Bus nahmen. Der zurückgelegte Weg zu den Hochschulstandorten ist durchschnittlich 26 Kilometer lang.

Diese Wünsche äußerten die Studierenden in Gelsenkirchen

Der zweite Teil der Befragung widmete sich insbesondere der Bewertung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Während die Straßenanbindung von 74,2 Prozent der Befragungsteilnehmenden als gut oder sehr gut bezeichnet wurde, beschrieben 61,5 Prozent der Befragten die Anbindung an den ÖPNV als schlecht oder sehr schlecht. Auch die Ladeinfrastruktur an den Standorten der Westfälischen Hochschule wurde bemängelt, während die Anbindung an Rad- und Fußwege sowie die Fahrradabstellmöglichkeiten größtenteils positiv bewertet wurden.

Nicht überraschend: 65,5 Prozent der Befragten wünschen sich eine bessere Anbindung an den ÖPNV, 48,1 Prozent plädieren für eine bessere Taktung von Bus und Bahn. Weitere Ideen bestanden in der Einführung eines Shuttlebusses von der Westfälischen Hochschule zum nächstgelegenen Bahnhof, dem Aufbau einer Plattform für Mitfahrgelegenheiten, einer verbesserten Ladeinfrastruktur sowie einer optimierten Radwegeanbindung. Die Ergebnisse der Umfrage sollen jetzt den Mobilitätsmanagern der Städte und den regionalen Verkehrsverbünden vorgelegt werden.

