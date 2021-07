Mit Musik von Gelsenkirchen in die Türkei und nach Mexico

Gelsenkirchen-Schalke. Nächste Station der „Summertime“ im Lalok-Kulturgarten in Gelsenkirchen-Schalke. Die Kinder präsentieren ihre Arbeiten zum Thema „starke Frauen“.

Im Lalok-Kulturgarten an der Schlosserstraße steht die nächste Etappe der musikalisch-kulinarischen Weltreise auf dem Programm. Diesmal nach Mexico und in die Türkei, zwei Länder, die kaum unterschiedlicher sein können. Das eine Land so bunt und schrill, wie die Künstlerin Frida Kahlo selbst, die im Mittelpunkt des Lalok-Projektes um „starke Frauen“ steht, und das andere so romantisch verspielt wie 1001 Nacht aus Disneys Aladin.

Start ist am Samstag, 10. Juli, im bunten Mexico. Ab 15 Uhr öffnen sich die Tore für die Präsentation aus der ersten Ferienwoche. Zusammen mit der Künstlerin Susanne Schrader werden die Kids ihre Arbeiten der ersten Woche über Frida Kahlo präsentieren. Selbstgemaltes und -gebasteltes wird gezeigt. Im Anschluss ab 18 Uhr können die Gäste zusammen mit der Ausnahmesängerin Marisa Alvarez und dem Gitarristen Josue Partida in Gedanken durch die Gassen Cancuns schlendern und köstliche Burritos und ein kühles Corona- Bier genießen.

Traditionelle und moderne Rhythmen in Gelsenkirchen

Am Sonntag geht es dann um 15 Uhr von Mexico aus in die 11.965 km entfernte Türkei. Die Gruppe Taksim Square entführt mit ihrem Repertoire in die Sonne. Zu Klängen der Harfe, der modernen Geige, einer Gitarre und einer Darbuka werden abwechslungsreiche Stücke versprochen, von traditionell bis hin modern ist alles dabei. Auch die kulinarische Seite des Landes wird an dem Tag zu erkunden sein. Einlass ist an beiden Tagen eine Stunde vorher.

Leider kann wegen der Corona-Verordnung nur eine begrenzte Anzahl an Gästen eingelassen werden, telefonische Voranmeldung unter 0157 89194317 ist daher erforderlich.

