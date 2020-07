Mit Maschinengewehr hantiert: Zeuge alarmiert Polizei

Gelsenkirchen-Rotthausen. Alarm für die Polizei Gelsenkirchen: Ein Zeuge sah, wie ein Mann mit einem Maschinengewehr herum hantierte. Lösung: Eine Spielzeugwaffe.

Polizeibeamte haben am Dienstag, 21. Juli, um 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Steeler Straße in Rotthausen ein Fahrzeug angehalten und unter Vorhalt der Schusswaffe kontrolliert. Der Grund: Der Beifahrer hatte zuvor mit einem Gewehr hantiert.

Täuschend echt: Maschinengewehr entpuppt sich als Softair-Waffe

Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizeibehörde auf der Bromberger Straße beobachtet, dass der 35 Jahre alte Beifahrer mit einem Maschinengewehr hantierte und dann in das Auto stieg. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Gewehr um eine sogenannte Softair-Waffe handelte, die einer echten Schusswaffe sehr ähnlich sieht. Die Beamten beschlagnahmten das Gewehr und fertigten gegen den Gelsenkirchener eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Polizei geht im Alarmfall immer von echten Waffen aus

„Wenn Sie meinen, mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen Spaß haben zu müssen, tun Sie das niemals in der Öffentlichkeit“, warnt die Behörde. „Die Polizei geht immer davon aus, dass es eine echte Waffe sein könnte.“

Softairwaffen sind täuschend echt nachgebaute Replikate von echten Schusswaffen, die aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführen. Softairwaffen verschießen mittels Federdruck, Gas oder eines elektromechanisch betriebenen Druckluftsystems Rundkugeln aus verschiedenen Materialien, beispielsweise Farbkugeln.