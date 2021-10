Mit Kundgebung: Start der Aktionstage gegen Antisemitismus

Gelsenkirchen. Initiative gegen Antisemitismus Gelsenkirchen startet Aktionstage unter dem Motto „Halle niemals vergessen“. Diese Veranstaltungen sind geplant.

Der Anschlag von Halle, bei dem ein Rechtsextremist am 9. Oktober 2019 zwei Menschen tötete und versuchte, in die dortige Synagoge einzudringen, hatte für Entsetzen gesorgt. Am Freitag, 8. Oktober, erinnerte jetzt die „Initiative gegen Antisemitismus“ vor der Gelsenkirchener Synagoge an die Tat: „Es ist an der Zeit, zu begreifen, was für ein Problem der Antisemitismus in Deutschland ist“, sagte Mit-Organisator Fabian Schulz. Bürgermeisterin Martina Rudowitz rief zu mehr Zivilcourage und entschlossenem Handeln gegen Rechtsextremismus auf.

Mit der Kundgebung startet die Initiative die „Aktionstage gegen Antisemitismus 2021“, unter dem Motto: „Halle niemals vergessen“.

Aktionstage: Veranstaltungen machen jüdisches Leben in Gelsenkirchen sichtbar

Mit mehreren geplanten Veranstaltungen in den kommenden Wochen soll über die Kundgebung hinaus an den Anschlag von Halle gedacht, über Antisemitismus aufgeklärt und jüdisches Leben in der Stadt sichtbar gemacht werden.

Am Mittwoch, 13. Oktober, gibt es eine Führung durch die Ausstellung zum 150-jährigen Jubiläum der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen. Start ist um 17 Uhr. Till Ewald hält am Mittwoch, 20. Oktober, ab 18 Uhr, im Kurt-Neuwald-Saal der Synagoge einen Vortrag unter dem Titel „Der Halle-Prozess und die Nebenklage“. Um eine Anmeldung unter ge_gegen_antisemitismus@gmx.de wird für beide Veranstaltungen gebeten. Führung und Vortrag finden unter der 3-G-Regel statt.

Am Dienstag, 26. Oktober, folgt eine Führung über den jüdischen Friedhof in Ückendorf. Beginn ist um 17 Uhr, der Treffpunkt ist Dördelmannshof 44a am Tor vor der Einfahrt.

