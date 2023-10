Mit Höllen-Tempo durch Gelsenkirchen: Polizei fasst Raser

Gelsenkirchen. Harte Strafen erwarten einen Raser, der der Polizei Gelsenkirchen bei einer Kontrolle ins Netz gegangen ist. Dieses Tempo hatte er auf dem Tacho.

Diese Raser-Tour wird drastische Folgen für einen Autofahrer haben: Beamte der Polizei Gelsenkirchen haben am Mittwochmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen jungen Mann aus Castrop-Rauxel gefasst, der in einem Mietwagen mit Tempo 119 auf der Münsterstraße in Bismarck unterwegs war. Seinen Führerschein hat der 23-Jährige derzeit noch „auf Probe“.

Neun Temposünder gingen der Polizei Gelsenkirchen insgesamt ins Netz

Bei dieser Kontrollaktion, die am Mittwoch in der Zeit von 12 bis 13.45 Uhr durchgeführt würde, ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt neun Verstöße. Bei fünf Fahrzeugführern erhoben sie ein Verwarnungsgeld, bei vier leiteten sie sogar ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Krassester Fall war besagter Autofahrer aus Castrop-Rauxel.

Im Bereich der Messstelle an der Münsterstraße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Verkehrsteilnehmer laut Polizei bei 50 km/h. Der Ertappte war mit Tempo 119 unterwegs. Für den Verstoß wird ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro fällig. Dazu gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten. Ob der Verstoß Einfluss auf die Probezeit des 23-Jährigen hat, muss nun die zuständige Fahrerlaubnisbehörde entscheiden.

