Mit dem Segway durch Gelsenkirchen-Hassel

Tour durch Gelsenkirchen mit dem Segway: Carsten Westheide (links) bietet die Rundfahrten an, neuerdings auch durch Hassel.

Gelsenkirchen-Hassel. Segway-Touren durch Gelsenkirchen bietet eine Veranstaltungsagentur an. Jetzt ist eine neue Strecke hinzugekommen: Das wird geboten.

Auf dem Segway durch Gelsenkirchen gleiten: Dieses Erlebnis bietet eine Veranstaltungsagentur schon seit mehreren Jahren an. Teilnehmer können sich für eine von mehreren Touren entscheiden und unter sachkundiger Anleitung mit dem kultigen Gefährt die Stadt erkunden. Jetzt ist eine neue Tour dazugekommen: Sie führt durch Hassel.

Eigentlich wäre Veranstalter Carsten Westheide von „Westheide Tour & Events“ schon eher in die neue Saison gestartet, doch die Corona-Beschränkungen sorgten für eine unfreiwillige Verlängerung der Winterpause. Seit einigen Tagen aber geht es wieder los mit den Segway-Touren: In Gelsenkirchen kann man sich für eine von nun fünf verschiedenen Varianten entscheiden.

Von Gelsenkirchen-Hassel geht es nach Westerholt

Neu dazugekommen ist die Tour „Zechencharme und Fachwerkidylle“, sie feiert am kommenden Samstag, 26. Juni, ihre Premiere. Los geht es im neuen Glückauf-Park auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei Hassel. Von dort geht es zur benachbarten Zeche Westerholt, die gerade zu einem neuen Stadtquartier umgewandelt wird. „Ein Höhepunkt ist sicherlich die Fahrt durch das Alte Dorf Westerholt mit seinen vielen Fachwerkhäusern“, wirbt Carsten Westheide für das Angebot. Es folgt ein Abstecher zur Ruhestätte Natur des Grafen von Westerholt. Über die „Allee des Wandels“ führt der Tour bis zur Zeche Schlägel & Eisen in Herten. Danach geht es wieder zurück nach Hassel.

Damit führen drei der fünf Touren durch den Norden von Gelsenkirchen. So hat eine weitere den Nordsternpark als Thema: Vom „Herkules“ des Künstlers Markus Lüpertz geht es über das Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau bis zu benachbarten Schurenbachhalde in Essen. Ganz im Zeichen von „Bergbau und Fußball“ steht eine gleichnamige Tour, die unter anderem die ehemalige Zeche Hugo und die Veltins-Arena verbindet. Im Süden der Stadt bietet Carsten Westheide zum einen eine Rundfahrt durch Ückendorf an, die Tour „Von Maritim nach Zollverein“ verbindet die Städte Gelsenkirchen und Essen.

Alle Touren dauern zwischen zwei und dreieinhalb Stunden, inklusive einer Einweisung in den Umgang mit dem Segway. „Da die Teilnehmerzahl bei allen Touren begrenzt ist, empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung“, sagt Carsten Westheide. Anmelden kann man sich unter 0209 93046090, mehr Infos gibt es unter www.westheide.com.

