Mit 120 km/h durch Heßler: Polizei ahndet Verkehrsverstöße

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Wochenende gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Bilanz: Unter anderem zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße, Verdacht auf ein illegales Autorennen und Fahrer ohne Führerschein.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am vergangenen Wochenende (26. und 27. Februar) in den Abend- und Nachtstunden gezielte Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Dabei sind zahlreiche Verstöße festgestellt worden.

So schrieben die Beamten unter anderem fünf Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, weil Fahrer zu schnell unterwegs waren. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein 20 Jahre alter Fahranfänger, der auf der Grothusstraße in Heßler statt der erlaubten 50 km/h mit 120 Stundenkilometern unterwegs war.

Verdacht auf illegales Autorennen in Gelsenkirchen-Horst

In einem Fall besteht der Verdacht eines verbotenen Autorennens auf der Straße „An der Rennbahn“ in Horst. Die beiden Tatverdächtigen bekamen eine Strafanzeige. In drei weiteren Fällen ahndeten die Beamten Rotlichtverstöße.

An der Wallstraße in Horst missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer das Verbot, nach 22 Uhr und vor 6 Uhr auf den Parkplatz am Amphitheater zu fahren. Sie mussten ein Verwarngeld zahlen. Weitere Verkehrsteilnehmer fielen auf, weil sie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstießen oder keine Fahrerlaubnis vorlegen konnten.

