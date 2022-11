Missbrauch in Psychiatrie: Verband muss Opferrente zahlen

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Günter Scheidler durchlebte 1964 -69 in Landeskliniken ein Martyrium. Das Gericht wies die LWL-Berufung gegen Opferrente ab.

Noch immer hat Günter Scheidler keinen Cent Opferrente bekommen für das Leid, das der heute 65-Jährige als Kind in der Rheinischen Landesklinik Langenfeld erlitten hat. Nun hat das Landessozialgericht aber die Berufung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) als Träger der Klinik gegen das Sozialgerichts-Urteil zur Zahlung einer Opferrente für den Gelsenkirchener zurückgewiesen. Theoretisch kann der LWL zwar noch vors Bundessozialgericht ziehen; dass der Verband das wagt und so noch mehr Aufmerksamkeit auf die Missstände in jener Einrichtung zieht, halten Günter Scheidler und auch sein Fachanwalt Jens-Oliver Siebold jedoch für sehr unwahrscheinlich. Zumal die Erfolgsaussichten „gegen Null“ tendierten, so Scheidler.

Als Kind fünf Jahre lang aufgeliefert in der geschlossenen Abteilung

Der Leidensweg von Günter Scheidler war lang, sehr lang. Vom Kinderheim in Gelsenkirchen am Propsteiweg, das damals von der Ordensgemeinschaft der Dernbacher Schwestern getragen wurde, war der bereits im Heim nachweislich gequälte Junge als Siebenjähriger in die Landesklinik eingeliefert worden. 1964 war das. Bis 1969 blieb er – mit einer kurzen Zwischenstation in Gelsenkirchen – in der geschlossenen Abteilung der psychiatrischen Klinik Langenfeld. Ohne Lobby, ohne eine Chance, sich dem medizinischen Missbrauch dort zu widersetzen.

2017 bereits hatte Scheidler Klage eingereicht gegen den Landschaftsverband, um eine Anerkennung des körperlichen und seelischen Missbrauchs und die Demütigungen sowie eine Entschädigung zu erhalten. Er tat dies für sich, aber auch als Vorreiter für die vielen anderen, denen in den Landeskliniken in jenen finsteren Jahren Ähnliches widerfahren war und die selbst nicht die Kraft haben, selbst zu kämpfen, wie Scheidler stets betont.

Ende Februar 2022 erkannte das Sozialgericht Gelsenkirchen sein Martyrium an, sprach ihm eine Opferrente zu, zahlbar durch den LWL. Die voraussichtliche Höhe damals: 300 Euro im Monat. Derartige Renten werden nach Tabellen bemessen. Wie hoch diese Opferrente nun wirklich ausfallen wird, weiß Scheidler noch nicht. Er hat sich selbst eine Altersrente erarbeitet, nachdem er sich aus dem körperlichen und seelischen Tief herausgekämpft hatte. Scheidler hat im Regenbogenhaus der Diakonie beruflich anderen Menschen am Rande der Gesellschaft geholfen, ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können. Heute engagiert er sich weiter für all jene, die ihre in ähnlicher Not geborenen Dämonen nicht in den Griff bekommen haben.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion schilderte Günter Scheidler 2018 in Gelsenkirchen erstmals öffentlich sein Schicksal, unterstützt von kommunalen, medizinischen und kirchlichen Vertretern, moderiert von der WAZ. Titel der Veranstaltung: "Gewalt und Missbrauch in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen: Nie wieder!" Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Fortsetzung von „Weißer Hase“ mit den erstrittenen Erfolgen als Mutmacher

Aktuell schreibt Scheidler eine Fortsetzung seines 2018 erschienenen Buches „Weißer Hase“, in dem er seine Leidensgeschichte aufgeschrieben hat und damit einen Stein ins Rollen brachte. Auch nun hofft er auf einen Signalcharakter des Urteils des Landessozialgerichts. „Ich hoffe, dass damit auch der Weg frei wird für Entschädigungszahlungen und Opferrenten für andere Opfer“, erklärt Scheidler nach der abgewiesenen Berufung.

Sein Kampf war lang. In einem ersten Schritt hatte er speziell für entgangene Berufschancen aufgrund schwerer Schädigungen vor Jahren 9000 Euro als Einmalzahlung von Staat und Kirche zugesprochen bekommen. Im Sommer 2022 hatte das Gericht ihm ein Opfergeld in Höhe von 18.000 Euro für die Schläge und psychische sowie körperliche Folter im Kinderheim zugesprochen, zahlbar zur Hälfte von der Ordensgemeinschaft als Trägerin und dem Bistum Essen. Während der Gelsenkirchener Propst Markus Pottbäcker mit dem heutigen Kinderheim-Träger St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH bei der Aufklärung und Aufarbeitung der Missstände geholfen hatte, erhielt Scheidler von der Ordensgemeinschaft bis heute keine Bitte um Entschuldigung.

