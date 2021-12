MiR: Wiedersehen mit Samuel Bächli bei der Benefizgala

Gelsenkirchen. Bei der großen Benefiz-Gala des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier wird das Publikum am 29. Januar ein Wiedersehen mit Samuel Bächli erleben.

Die Freunde des Musiktheaters im Revier (MiR) dürfen sich auf ein baldiges Wiedersehen mit Samuel Bächli freuen. Der Schweizer, der von 2001 bis 2008 als Musikdirektor am MiR und zuletzt am Theater Erfurt tätig war, übernimmt am Samstag, 29. Januar, ab 19.30 Uhr die musikalische Leitung bei der großen Benefiz-Gala. Und diese verwandelt sich ausnahmsweise in ein echtes Wunschkonzert.

Das Publikum kann sein Wunschprogramm zusammenstellen

Mit dem Kauf einer Karte für die Gala erhalten alle Gäste auch einen Stimmzettel, mit dem sie das Programm des Abends selbst bestimmen können. In insgesamt 13 unterschiedlichen Kategorien – von der „Ouvertüre“ bis zum „Finale“, von „Musical Highlights“ bis zu „In freier Natur“ – kann unter jeweils vier verschiedenen Titeln gewählt werden. Die Ergebnisse der Publikumswahl bleiben dabei bis zum Konzertabend geheim. Abgestimmt werden kann aber bis zum 6. Januar auch im Internet unter: www.mir.ruhr/wunschzettel.

Samuel Bächli wird an dem Abend die Neue Philharmonie Westfalen dirigieren, die gemeinsam mit dem MiR-Opernensemble, dem Opernstudio NRW und dem MiR-Opernchor das Programm bestreitet. Karten für die Wunschkonzert-Gala (25-45 Euro) sind ab sofort an der Theaterkasse erhältlich (Mo. und Sa. 10-14 Uhr, Di.-Fr. 10-18.30 Uhr) oder unter: 0209/40 97 200. Der Erlös der Veranstaltung kommt in Gänze der MiR-Stiftung zugute, die sich mit ihren vielfältigen Projekten dafür einsetzt, dass junge Menschen Musik- und Theaterkunst hautnah erleben und sich selbst kreativ auf der Bühne ausprobieren können.

