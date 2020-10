MiR-Tänzer präsentieren im Internet ihr neues Video

Gelsenkirchen. Die Rückkehr auf die reale Bühne ist bereits vollzogen. Die Tänzer des Gelsenkirchener Musiktheaters veröffentlichen dennoch ein weiteres Video.

Die Dance Company des Musiktheaters im Revier (MiR) präsentiert sich am Samstagabend, 3. Oktober, in den Sozialen Medien. Nach vielen Monate, in denen keine Vorstellungen stattfinden konnten und viele Proben ausfielen, bieten die Tänzer nun das Online-Angebot „MiR.Alternativ“: In mehreren Videos wollen die Künstler ihrem Publikum und allen Interessierten weiterhin den Tanz der Company präsentieren. Nun veröffentlicht die Company unter der Leitung von Giuseppe Spota ein weiteres Video.

Emotionen sind für die Gelsenkirchener Zuschauer wieder vor Ort erlebbar

„Es trägt den Titel „US“ und wir hoffen und wünschen uns sehr, dass es vorerst das letzte Video sein wird, welches unter diesen Umständen entstanden ist. Wir alle freuen uns so sehr, wieder für unser Publikum auf der Bühne stehen zu können und den direkten Kontakt wieder spüren zu können. Denn so sind auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Emotionen erlebbar und genau das ist es doch, was unsere Arbeit wirklich ausmacht“, erklärt Spota voller Vorfreude.

Ab 17. Oktober ist die Dance Company wieder auf der Bühne des Großen Hauses in Monteverdis „L‘Orfeo“ zu sehen. „Dass wir wieder proben können, wenn auch unter neuen Bedingungen wie etwa den Abstandsregelungen, ist ein großes Glück und bald wieder vor Publikum tanzen zu dürfen, können wir alle kaum erwarten“, so Spota.