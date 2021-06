MiR-Spielzeit 2020/21 endet mit zwei Opern und Abschiedsgala

„Giulio Cesare“ am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier mit Etienne Walch (l.) und Dongmin Lee wird am Samstag zum letzten Mal aufgeführt.

Gelsenkirchen. Opern am Freitag und Samstag sowie eine Abschiedsgala für langjährige Ensemble-Mitglieder am Sonntag – so endet die Spielzeit im Musiktheater.

Die Spielzeit 2020/21 im Musiktheater im Revier (MiR) hatte nach den nicht enden wollenden Monaten der Corona-Unterbrechungen gerade wieder begonnen zu atmen, da endet sie nun auch schon offiziell. Doch an diesem Wochenende wartet auf alle Freunde der Oper noch so mancher akustischer Leckerbissen, den es zu verköstigen gilt.

Los geht’s am Freitagabend, 2. Juli, mit der komischen Oper „Il Re Teodoro in Venezia“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Großen Haus des MiR. Tags darauf zur gleichen Zeit beginnt Händels „Giulio Cesare“. Beide Stücke sind laut MiR-Sprecherin Anna-Lea Knubben zum letzten Mal zu sehen. „Sie werden auch in der kommenden Saison nicht wiederaufgenommen“, so Knubben.

Gelsenkirchener Musiktheater darf derzeit zu einem Viertel gefüllt werden

Generalintendant Michael Schulz führt bei der Oper „Giulio Cesare“ am Samstag, 3. Juli, im Gelsenkirchener Musiktheater Regie. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Regie bei „Giulio Cesare“ führt MiR-Generalintendant Michael Schulz. Die Titelrolle singt die japanische Mezzosopranistin Rina Hirayama. Für beide Termine sind noch Karten an der Theaterkasse erhältlich. Das etwa 1000 Besucher fassende MiR darf laut aktueller Corona-Schutzverordnung zu einem Viertel gefüllt werden. Es bleibt also genügend Sicherheitsabstand zwischen den Besuchern. Tickets an der Theaterkasse oder unter: 0209/40 97 200.

Am Sonntag, 4. Juli steht dann noch die große Abschiedsgala für die langjährigen Ensemble-Mitglieder Joachim G. Maaß, Noriko Ogawa-Yatake, Christa Platzer und Bernhard Stengel auf dem Programm. Los geht’s um 18 Uhr im Großen Haus. Mitwirkende unter der Moderation von Michael Schulz sind Solistinnen und Solisten des MiR, das Junge Ensemble und der Opernchor des MiR sowie die Neue Philharmonie Westfalen. Auch hierfür gibt es noch Restkarten an der Theaterkasse.

