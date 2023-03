MiR sammelte: Über 1700 Euro Spenden für Erdbebenopfer

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier hat sein Publikum und seine Belegschaft um Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei gebeten.

An den vergangenen Wochenenden hatte das Musiktheater im Revier (MiR) sein Publikum gebeten, für die Opfer des verheerenden Erdbebens in Syrien und der Türkei zu spenden. Bei der Naturkatastrophe sind in beiden Ländern addiert über 50.000 Menschen ums Leben gekommen, Zehntausende weitere wurden verletzt, obdachlos und traumatisiert. Herausgekommen ist dabei die schöne Spendensumme von 1720,53 Euro.

Spendenkonto Nothilfe soll das Geld bekommen

Das MiR hatte in den Foyers Sammelboxen aufgestellt. Ebenfalls waren alle Mitarbeitenden des Hauses aufgerufen, sich zu beteiligen. Die über 1700 Euro sollen nun dem Spendenkonto Nothilfe zugute kommen. „Aktion Deutschland hilft“ und „Bündnis Entwicklung hilft“ versammeln unter diesem Dach insgesamt 23 Hilfsorganisationen.

„Uns alle haben die Bilder der Zerstörung und das Leid der Menschen in der Türkei und besonders im ohnehin schon geschundenen Syrien nicht unbewegt gelassen. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern für die große Bereitschaft, so spontan zu helfen, wo es wirklich nötig ist“, sagte Generalintendant Michael Schulz.

