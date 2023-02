MiR-Puppentheater verneigt sich vor allen Barkeepern

Daniel Jeroma gehört zum Ensemble des MiR-Puppentheaters in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Anlässlich des Welttags der Barkeeper verneigt sich MiR-Puppentheater am 24. Februar vor dem Berufsstand. Aufführung im Foyer des Kleinen Hauses.

Ein formidabler Barkeeper zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er weiß, welcher Stammgast welchen Drink bevorzugt. Er sollte zudem auch noch ein guter Zuhörer und ein idealer Ratschlaggeber für die Klippen des Alltags sein. Der 24. Februar ist Welttag des Barkeepers. Und da ist es nicht verwunderlich, dass das MiR-Puppentheater diesen Berufsstand an diesem Freitag einmal in den Fokus rücken will.

Zweite Ausgabe des Puppensalons steigt im Foyer des Kleinen Hauses im MiR

Und so widmen die Kreativköpfe des Musiktheaters im Revier die zweite Ausgabe ihres Puppensalons in dieser Spielzeit den ausschenkenden Menschen hinter dem Tresen. Die sind ja bekanntlich in der Lage, jeden aufkommenden Streit mit ein paar Worten im Keim zu ersticken. Zudem vertrauen ihnen die Gäste selbst intimste Geheimnisse an, sie selbst bleiben aber oft ein Mysterium.

Das Ensemble des MiR-Puppentheaters spürt dem Mythos des Barkeepers am Freitag ab 19.30 Uhr wird im Foyer des Kleinen Hauses nach, das an diesem Abend in eine Bar verwandelt wird. Gloria Iberl-Thieme, Merten Schroedter, Daniel Jeroma und ihre Puppengäste lesen Texte, singen und laden das Publikum ein, gemeinsam den Welttag des Barkeepers zu feiern.

Karten kosten sieben Euro und sind an der Theaterkasse erhältlich oder per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de oder unter 0209 40 97 200.

