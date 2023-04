MiR nimmt Oper „Die Perlenfischer“ wieder ins Programm auf

Gelsenkirchen. Sie zählt zu den beliebtesten Inszenierungen der vergangenen Jahre am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier: Rückkehr für „Die Perlenfischer“.

In der Spielzeit 2018/19 feierte sie ihre umjubelte Premiere im Musiktheater im Revier, stieß bei Kritikern und Besuchern gleichermaßen auf ein begeistertes Echo. Und weil die Oper „Die Perlenfischer“ von Georges Bizet nach wie vor zu den beliebtesten Inszenierungen der vergangenen Jahre im MiR zählt, kommt sie nun noch einmal für sechs Vorstellungen zurück auf die Bühne des Großen Hauses. Die Wiederaufnahme ist für Ostersonntag, 9. April, um 18 Uhr geplant.

„Die Perlenfischer“ erzählt eine Dreiecksgeschichte, die in Sri Lanka spielt

Erzählt wird in „Die Perlenfischer“ eine Dreiecksgeschichte von zwei Freunden aus Sri Lanka, die sich einst in dieselbe Frau verliebten, dann aber beide von ihr abließen, um ihre Freundschaft nicht zu gefährden. Jahre später kommt es zu einem Wiedersehen – und der Konflikt unter den Protagonisten Zurga, Nadir und Leïla bricht erneut aus. Liebe, Treue und Freundschaft werden dabei auf eine harte Probe gestellt.

Doch neben dem Blick auf das Schicksal dieses so eng miteinander verbundenen Trios hat die Oper auch noch eine sozialkritische Komponente, rückt sie doch auf den Beruf des Perlenfischers in den Fokus, der zu den gefährlichsten auf diesem Planeten zählt. Die Inszenierung unter der Regie von Manuel Schmitt wurde vielleicht auch deshalb später mit dem 22. Gelsenkirchener Theaterpreis ausgezeichnet.

Karten sind an der Theaterkasse erhältlich

Die musikalische Leitung hat Giuliano Betta. Die Rolle der Leila singt Dongmin Lee, als Nadir wird Khanyiso Gwenxane zu erleben sein und den Part des Zurga wird Petro Ostapenko oder Piotr Prochera übernehmen. Außer an Ostersonntag gibt es noch folgende weitere Termine: So., 16. April, um 18 Uhr, So., 7. und 14. Mai, um 18 Uhr, Fr., 19. Mai, um 19.30 Uhr Sonntag sowie Sonntag, 28. Mai, um 18 Uhr. Tickets gibt’s an der Theaterkasse oder unter: 0209 40 97 200.

