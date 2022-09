MiR nimmt die Rock-Oper „Krabat“ wieder ins Programm auf

Sebastian Schiller und Bele Kumberger spielen in der Gelsenkirchener Inszenierung von „Krabat“ die Hauptrollen.

Gelsenkirchen. Die Uraufführung im Juni wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Nun nimmt das Musiktheater im Revier die Rock-Oper „Krabat“ erneut ins Programm.

Die Uraufführung im vergangenen Juni wurde frenetisch gefeiert. Ein fast 15-minütiger Jubelsturm prasselte damals im prall gefüllten Großen Haus auf das Ensemble und die Macher von „Krabat“ herab. Kein Wunder, dass das Musiktheater im Revier (MiR) diese Steampunk-Metal-Mystery-Oper, die auf dem Kultroman von Otfried Preußler fußt, nun auch in der Spielzeit 2022/23 wieder in sein Programm mit aufgenommen hat. An diesem Sonntag und Montag, 2./3. Oktober, beginnen jeweils um 18 Uhr die ersten beiden von insgesamt acht weiteren Aufführungen.

„Krabat“: Eine funktionierende Mischung aus Rockshow und Operninszenierung

Wie schon im Sommer werden auch diesmal die Band Coppelius und das Komponistenkollektiv Himmelfahrt Scores für den krachenden Sound sorgen, der wie ein wild pulsierender Herzschlag die Handlung auf der Bühne vorantreibt. Regisseur Manuel Schmitt und Bühnenbildner Julius Theodor Semmelmann meistern auch bei dieser Wiederaufführung den Spagat zwischen großer Rockshow und atmosphärisch starker Operninszenierung in herausragender Weise.

In die Titelrolle des Krabat schlüpft wieder Sebastian Schiller. Er verschenkt sein Herz an Kantorka (Bele Kumberger). Der Meister, der seinen Lehrlingen nicht nur das Müller-Handwerk, sondern auch die Schwarze Magie beibringt, wird von Joachim G. Maaß verkörpert. Und eine Umbesetzung gibt es auch noch: Den Tondo spielt nun Piotr Prochera.

Karten kosten zwischen 15 und 45 Euro und sind an der Theaterkasse erhältlich oder unter: 0209 40 97 200. Alle Infos: www.musiktheater-im-revier.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen