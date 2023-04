MiR mit Osterangebot: Zwei Tickets zum Preis von einem

Gelsenkirchen. Sowohl an Stamm- als auch an Neukunden richtet sich ein Osterangebot des Gelsenkirchener Musiktheaters: Zwei Tickets zum Preis von einem.

Das Musiktheater im Revier (MiR) lockt seine Stammkundinnen und -kunden, aber auch alle neugierigen neuen Interessenten mit einem besonderen Osterangebot in die Vorstellungen der nächsten Tage. Unter dem Motto „Ach du dickes Osterei!“ erhalten alle Gäste in den Osterferien nämlich zwei Karten zum Preis von einer.

Das Angebot gilt für vier Vorstellungen in den Osterferien

Bei einer Online-Buchung der Tickets muss laut MiR der Aktionscode „Osterei“ eingegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Doch auch beim Kartenkauf vor Ort an der Theaterkasse am Kennedyplatz wird der Nachlass natürlich gewährt. Dieses Angebot gilt für folgende Vorstellungen: „Odysseus“ am Karsamstag, 8. April, „Say it with Music“ am Ostermontag, 10. April, sowie „Billy Budd“ und beim Tanzabend „Demetra“ (jeweils am Samstag, 15. April).

Zum vorerst letzten Mal steht „Odysseus“ im MiR auf dem Spielplan. Der renommierte Choreograf Felix Landerer, der in Hannover seine eigene Compagnie leitet und ab der Spielzeit 2023/24 zusätzlich die Leitung der Tanzsparte am Theater Bielefeld übernimmt, hat den Tanzabend gemeinsam mit der „MiR Dance Company“ und deren Direktor Giuseppe Spota erarbeitet. Zu erleben ist er nun letztmals am Samstag, 8. April, ab 19.30 Uhr im Großes Haus – und zwar mit besagtem Osterangebot.

Angebot ist auch direkt an der Theaterkasse in Gelsenkirchen erhältlich

Die Theaterkasse ist in dieser Woche vor Ort von Dienstag bis Donnerstag (10-18.30 Uhr) erreichbar. Bestellungen sind auch möglich per E-Mail antheaterkasse@musiktheater-im-revier.de oder telefonisch unter 0209 40 97 200. Und noch ein Angebot: Ab 30 Minuten vor Vorstellung können Last-Minute-Tickets zum Preis von neun Euro an der Abendkasse erworben werden. Dieses Angebot gilt für Schülerinnen und Schüler, Studierende (bis 27 Jahre), Arbeitssuchende, Inhaber des GE-Passes und Azubis.

