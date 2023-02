MiR gründet Publikumsbeirat: Mitstreiter werden noch gesucht

Ein Theater in der Stadt und für die Stadt: Das MiR will sich mit der Gründung eines Publikumsbeirats noch weiter als bisher öffnen.

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier gründet einen Publikumsbeirat. Erstes Treffen am 21. Februar. Es werden noch Interessierte gesucht.

Wenn immer nur die gleichen Meinungen und Sichtweisen aufeinanderprallen, ist das für einen kreativen Prozess nicht förderlich. Um so wichtiger ist der unverstellte, unvoreingenommene Blick von außen. Genau diesen wollen die Verantwortlichen des Musiktheaters im Revier (MiR) nun regelmäßig einholen. Und zwar vom Publikumsbeirat. Dieses neue Gremium tritt erstmals an diesem Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr im Theater-Café zusammen. Interessierte und meinungsfreudige Mitstreiter werden noch gesucht.

Die drei Dramaturginnen fungieren am Auftaktabend als Gastgeberinnen

Anna-Maria Polke ist Dramaturgin am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier und eine der Gastgeberinnen beim Auftakttreffen des neuen Publikumsbeirats. Foto: Björn Hickmann

„Die Idee geisterte schon seit längerem in unseren Köpfen herum. Jetzt haben wir einfach Fakten geschaffen und wollen die Sache offensiv angehen“, sagt Anna-Maria Polke. Sie gehört neben Hanna Kneißler und Anna Chernomordik zum Team der Dramaturginnen am MiR. Und dieses Trio wird beim Auftakttreffen des Publikumsbeirates an diesem Dienstag auch in die Rolle der Gastgeberinnen schlüpfen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das Wichtigste: Diesem Beirat sollen künftig nicht nur Menschen angehören, in deren Leben das MiR eh schon eine gewichtige Rolle spielt. Gesucht werden vor allem Interessierte, die zwar einen Anknüpfungspunkt zu Kultur und dem Opernhaus haben, jedoch schon seit längerem keine Aufführung mehr besucht haben. Denn gerade deren Sicht sei erwünscht, um beim Blick auf etablierte Prozesse und Abläufe neue Antworten erhalten zu können, so Polke.

Gremium erhält Einblicke in die Arbeitsprozesse des MiR

Und was wird den Gremiumsmitgliedern bei den Treffen geboten? „Zum Auftakt wollen wir uns erst einmal als Gruppe finden, unsere Ideen vorstellen, aber auch die Spielregeln für künftige Sitzungen festlegen“, sagt Polke. Doch bei den Sitzungen soll eben nicht nur diskutiert werden. Die Teilnehmenden erhalten auch Einblicke in die Arbeitsprozesse des Hauses, besuchen Theaterproben und kommen dort mit einigen der Protagonisten ins Gespräch. Es wird also auch ein solch intensiver Blick hinter die Kulissen gewährt, wie er selbst bei einer der etablierten Theaterführungen nicht möglich ist.

Die Gremiumsgröße ist bis jetzt noch nicht klar definiert. „Mindestens 15 Personen sollten es schon sein“, betont Polke. Nach oben sei die Zahl zunächst einmal offen. Wobei eine zahlenmäßig zu große Gruppe sich schnell selbst in ihrer Arbeit blockiert. „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie groß das Interesse bei der ersten Sitzung ist und treffen dann eine Entscheidung“, so die Dramaturgin. Die Teilnahme am Publikumsbeirat sei natürlich kostenlos.

Menschen aus allen Kulturkreisen sind herzlich willkommen

Entscheidend sei auch die Zusammensetzung der Gruppe: Gerade junge Menschen und Mitglieder anderer Kulturkreise sollen sich angesprochen fühlen, sagt Polke. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen seien herzlich willkommen. „Wir haben uns neulich bei Proben gefragt, ob es heutzutage noch in Ordnung ist, einen gesunden Menschen für eine Rolle in einen Rollstuhl zu setzen. Zu ethischen Fragen wie diesen könnten Betroffene bei Probenbesuchen selbst Stellung beziehen“, nennt Polke ein Beispiel.

Perspektivisches Ziel sei es, das Haus für noch mehr Publikumsgruppen als bisher zugänglicher zu machen, um so ein „Musiktheater der Zukunft“ zu schaffen, das in weiten Teilen der Stadtgesellschaft auf eine hohe Akzeptanz stößt, sagt Polke und fügt hinzu: „Wir sind ein Theater in der Stadt, für diese Stadt. Und mit dem neuen Publikumsbeirat können und wollen wir das künftig noch ein Stück weit mehr ausleben.“

Anmeldung im Vorfeld per E-Mail erwünscht

Wer Mitglied des Publikumsbeirats werden möchte, sollte sich für das Treffen am Dienstag im Vorfeld unverbindlich per E-Mail anmelden: mitmachen@musiktheater-im-revier.de. Es sei aber auch möglich, spontan am Dienstag vorbeizukommen. Treffpunkt ist die Theaterkasse.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen