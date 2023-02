Kultur & Kindertheater MiR bietet erstmals eine Oper für Kinder ab zwei Jahren an

Gelsenkirchen. An ein ganz junges Publikum wendet sich das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier mit seiner neuen Produktion. Premiere steigt am 10. Februar.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wendet sich das Musiktheater im Revier (MiR) an ein ganz junges Publikum: Denn die Kinderoper „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ ist geeignet für alle ab zwei Jahren. Sie basiert auf dem gleichnamigen, im Jahr 1989 veröffentlichten Kinderbuch von Werner Holzwarth und dem vor kurzem verstorbenen Wolf Erlbruch. Noch heute erfreut es sich bei den Kleinen einer großen Beliebtheit. Die Premiere des Stückes ist für Freitag, 10. Februar, um 10 Uhr im Kleinen Haus geplant.

Das Stück bringt den Kleinsten das Thema Verdauung näher

Zur Geschichte: Eines Tages wacht der Maulwurf auf und weiß nicht, wie ihm geschieht. Jemand hat es gewagt, ihm mitten auf den Kopf zu machen. War das der Hase? Oder das Pferd? Oder doch die Taube? Höchstpersönlich macht sich der kleine Maulwurf auf die Suche, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Bei seiner Recherche trifft er auf so einige Tiere und deren Häufchen. Ob er den wahren Schurken finden wird? Das über 30 Jahre alte Kinderbuch hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren, da es den Jüngsten das Thema Verdauung näherbringt – und das auf unterhaltsamste Weise.

Elisabeth Naske hat diese Geschichte für eine Viola und einen Mezzosopran vertont, die im Mai 2022 an der Oper Wuppertal ihre Uraufführung erlebte. Nun kommt diese Oper ans MiR und lädt alle Kinder und Eltern ein, gemeinsam mit dem tierischen Helden und einem Gärtner auf Spurensuche zu gehen. Das Besondere: Die Kinder sitzen mit auf der Bühne, also ganz nah dran am Geschehen. Dafür werden extra zahlreiche weiche Polster ausgelegt.

MiR-Sängerin Anke Sieloff schlüpft in die Rolle des Maulwurfs

In die Rolle des Maulwurfs schlüpft die beliebte MiR-Sängerin Anke Sieloff. Den Part des Gärtners übernimmt Daniel Jeroma oder wechselweise Merten Schroedter. Und Viola wird von Assia Weissmann verkörpert. Für die Inszenierung zeichnet Ela Baumann verantwortlich.

Nach der Premiere am 10. Februar gibt es folgende weitere Termine: Di., 14. Februar, 9.30 und 11 Uhr; Mi., 15. Februar, 9.30 und 11 Uhr; Do., 16. Februar, 9.30 und 11 Uhr; Di., 28. Februar, 9.30 und 11 Uhr; Mi., 1. März, 9.30 und 11 Uhr; Di., 21. März, 9.30 und 11 Uhr; Mi.. 22 März, 9.30 und 11 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro an der Theaterkasse oder unter: 0209 40 97 200.

