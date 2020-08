Minigolf: Schlag auf Schlag Freizeitspaß in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer/Feldmark/Ückendorf. Einlochen auf den Minigolfbahnen in Gelsenkirchen: Das Freizeitangebot ist seit Generationen beliebt und immer mal wieder für eine Auszeit gut.

Ein Freizeitvergnügen für die ganze Familie ist der Besuch eines Minigolfplatzes. Jener vereint Spiel und Spaß, meist an der frischen Luft, was ja in diesen Zeiten zu bevorzugen ist. Aufgebaut sind die Plätze unterschiedlich. Was sie eint: Gespielt wird auf Bahnen. Sie werden der Reihe nach bespielt mit maximal sechs Schlägen.

Der Charakter einiger Gelsenkirchener Plätze ist ganz unterschiedlich. Die Minigolfanlage „Schloss Berge“ etwa befindet sich in Buer, Adenauerallee / Ecke Emil-Zimmermann-Allee. Sie bietet kurzweilige Stunden in schöner Kulisse. Der Platz hat täglich geöffnet, montags bis samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 13 Uhr. Kosten: 3,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder. Informationen gibt es unter 02093614921. In ebenso schöner Kulisse spielt man Minigolf am buerschen Löwenpark an der Westerholter Straße 135 und das täglich von 12 bis 20 Uhr. Kontakt: 017641916048. Im Grünen befindet sich auch die Minigolfanlage im Revierpark Nienhausen. Hier kann in den Ferien noch täglich ab 10 Uhr der Schläger geschwungen werden. Charmant: Im Nahbereich gibt es zudem die Gelegenheit zum Basketballspiel und eine Fahrbahn für Elektroautos. Kosten: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro.

Bahnen in der Kulisse eines Bergwerks im Alma-Park

Ein außergewöhnliches Mini-Golf-Erlebnis verspricht die Bahn im Alma-Park, und zwar in der „unglaublichen Kulisse eines Bergwerks, eingetaucht in Schwarzlicht“. Wer das erleben möchte, kann unter www.alma-park.de einen Termin buchen oder anrufen unter 0209 95709400. Kosten: ab 7 Euro.

