Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste zu einem Autobrand in Bulmke-Hüllen ausrücken.

Polizei Gelsenkirchen Mini-Cooper brennt: Mögliche Brandstiftung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen. In der Nacht auf Mittwoch ist in Gelsenkirchen ein Auto ausgebrannt. Möglicherweise war es Brandstiftung. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Bulmke-Hüllen: In der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr ist laut Polizei Gelsenkirchen ein Auto ausgebrannt, das auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Wanner Straße abgestellt war. Alarmierte Rettungskräfte löschten das Feuer. Es gab keine Verletzten. Das Fahrzeug, ein Mini-Cooper, wurde zerstört und von der Polizei sichergestellt, um Spuren auszuwerten.

Vorsätzliche Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden

Nun werden dringend Zeugen gesucht, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eine vorsätzliche Brandstiftung könne laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

