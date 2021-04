Blaulicht Minderjährige Diebin in Gelsenkirchener Supermarkt erwischt

Gelsenkirchen. Eine 13-jährige Gelsenkirchenerin klaute die Handtasche einer Kundin aus einem Einkaufswagen. Ein Angestellter erwischte sie allerdings dabei.

Ein Angestellter eines Supermarktes an der Brüsseler Straße in Bulke-Hüllen hat am Montag, 19. April, eine 13-jährige Gelsenkirchenerin bei einem Diebstahl erwischt.

Wie die Polizei mitteilte, klaute das Mädchen gegen 11.30 Uhr die Handtasche einer Kundin aus einem Einkaufswagen, als diese kurzfristig abgelenkt war.

Der Ladendetektiv sprach die Teenagerin an und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen die 13-Jährige mit zur Wache, wo sie an ihre Mutter übergeben wurde.